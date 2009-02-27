Безробіття в Європі у січні ще трохи підросло

Брюссель. 27 лютого. УНІАН. У січні 2009 року рівень безробіття з урахуванням поправки на сезонність зріс в єврозоні до 8,2%, проти 8,1% у грудні 2008 року.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Рівень безробіття в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) у січні також зріс і становив 7,6% проти 7,5% у грудні-2008.

У січні 2009 року найнижчий рівень безробіття зареєстрований в Нідерландах (2,8%) та Австрії (4,0%).

Найвищий рівень безробіття у січні-2009 спостерігався в Іспанії (14,8%) та Латвії (12,3%).

За даними Євростату, загалом у січні не мали роботи 13,036 млн. осіб в єврозоні та 18,412 млн. – в ЄС-27.

У січні 2008 року рівень безробіття в єврозоні становив 7,3%, в ЄС-27 – 6,8%.

До зони євро з 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.