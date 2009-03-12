В ЄС запровадять нові вимоги для промислових моторів

Брюссель. 12 березня. УНІАН. В ЄС планують запровадити нові вимоги до промислових моторів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було підтримано всіма країнами-членами ЄС на засіданні Регуляторного комітету з екодизайну Єврокомісії.

Відповідно до проекту регуляторного акту, передбачається заборонити з 2011 року продаж на ринку промислових моторів стандарту IE1, замінивши їх на мотори стандарту IE2 (висока ефективність), а з 2015 року для моторів великої потужності та з 2017 року для моторів малої потужності встановити обов’язкову вимогу переходу на стандарту IE3 (вищий клас ефективності).

Комітет дійшов висновку, що встановлення нових вимог до промислових моторів дасть можливість до 2020 року економити до 135 терра-Ватт електроенергії зі щорічним зменшенням викидів СО2 в атмосферу на 63 мегатонни. Це рівнозначно річному споживанню електроенергії такою країною, як Швеція. Крім того, за оцінками Комітету, запровадження нових вимог сприятиме створенню 40 тис. нових робочих місць та економії 9 млрд. євро витрат споживачів на електроенергію.

Проект регуляторного акту буде переданий на розгляд Раді ЄС та Європарламенту. В Єврокомісії очікують, що його схвалення відбудеться до червня цього року.