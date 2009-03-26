Україна та Нідерланди поговорили про євроінтеграцію

Київ. 26 березня. УНІАН. Відбулися політичні консультації з питань європейської інтеграції між МЗС України та МЗС Нідерландів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, делегацію України на консультаціях очолив заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ, делегацію нідерландської сторони - Іан де ЙОНГ, Генеральний директор у європейських справах МЗС Нідерландів.

До порядку денного консультацій увійшов широкий спектр питань двостороннього співробітництва між Україною та Нідерландами у політичній, торговельно-економічній, енергетичній сферах та у сфері європейської інтеграції.

К.ЄЛІСЄЄВ поінформував нідерландську сторону про розвиток внутрішньополітичної ситуації в Україні, про заходи, які здійснює керівництво України з подолання фінансово-економічної кризи. Відбувся обмін думками з актуальних питань міжнародного та регіонального співробітництва, а також з питань енергетичної безпеки.

Нідерландська сторона привітала результати Міжнародної інвестиційної конференції з питань модернізації української ГТС, яка відбулася 23 березня 2009 р. у Брюсселі.

Основна увага в ході зустрічі була зосереджена на обговоренні поточного стану справ та перспектив переговорного процесу між Україною та ЄС щодо укладення Угоди про асоціацію, розвитку зовнішньополітичної ініціативи ЄС „Східне партнерство”, безвізового діалогу між Україною та ЄС.

І.ЙОНГ підтвердив готовність уряду Нідерландів до розвитку взаємовигідної співпраці з урядом України у забезпеченні реалізації принципів політичної асоціації та економічної інтеграції до Європейського Союзу.