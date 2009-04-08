Українка стала чемпіонкою Європи з важкої ателтики

Київ. 8 квітня. УНІАН. На чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Бухаресті українка Наталія ТРОЦЕНКО (53 кг) виборола золоту медаль і захистила свій титул чемпіонки континенту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного олімпійського комітету України, у сумі важкоатлетка підняла 192 кг (87 кг у ривку, 105 кг у поштовху).

У змаганнях чоловіків у ваговій категорії 69 кг український спортсмен Олексій СКВОРОДНЄВ зайняв 9-те місце, піднявши 299 кг (131 кг + 168 кг).