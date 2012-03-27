Польща збільшує видачу віз українцям

Київ. 27 березня. УНІАН. Кількість віз, як Шенгенських, так і національних, які видає українцям Посольство Польщі, постійно зростає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції перший радник, генеральний консул, керівник консульського відділу Посольства Республіки Польща в Україні Рафал Вольскі.

Він зауважив, що у 2011 році українці отримали 570 тис. 764 візи, в той час, як у 2010 – 452 тис. 878. Зокрема, найбільше віз видали консульські відділи у Львові, Луцьку та Києві.

Загалом кількість Шенгенських віз, виданих Польщею, становила більш як 370 тис, а національних – понад 200 тис.

Р.Вольскі констатував зменшення кількості відмов у видачі віз українцям. За його даними, минулого року відмов було 2,46%, що майже в межах статистичної похибки.

Р.Вольскі також відзначив тенденцію до зростання цього року кількості віз, виданих українцям.

Також він підкреслив, що польські візи становлять більш як 40% всіх віз країн Шенгенської зони, які видаються українцям. У зв’язку з цим він підкреслив, що польське посольство постійно удосконалює свою роботу в цьому напрямку, на даний час працює 7 консульських відділів по всій Україні, планується відкриття такого відділу у Донецьку.