Депутати Павленко та Оробець виступлять у Європарламенті

Брюссель. 22 травня. УНІАН. Народні депутати України Ростислав Павленко від фракції “УДАР” та Леся Оробець від “Батьківщини” виступлять на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту, запланованому на 23 травня у Страсбурзі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Європарламенту.

Крім того, в засіданні візьмуть участь секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт, а також Мікаель Лінгбо від Датського Гельсінського комітету, відомий своїми критичними доповідями щодо розслідування та судового справи колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та інших колишніх українських урядовців.

Як стало відомо УНІАН, на засідання не запрошено представників більшості чи влади України, оскільки Комітет планує провести окреме засідання за участі міністра закордонних справ України Леоніда Кожари 27 травня в Брюсселі.