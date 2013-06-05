Єврокомісія рекомендує приєднання Латвії до зони євро з 1 січня

Брюссель. 5 червня. УНІАН. Європейська комісія рекомендує Раді ЄС схвалити рішення про приєднання Латвії до зони євро з 1 січня 2014 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в доповіді про сумісність, оприлюдненій сьогодні Комісією.

У документі Єврокомісія, зокрема, дійшла висновку щодо готовності Латвії приєднатися до зони євро.

Середня інфляція в країні за останні 12 місяців до квітня 2013 року становила 1,3%, що менше максимально допустимого в 2,7%. При цьому, за оцінками Комісії, інфляція не має причин для швидкого зростання найближчим часом.

Дефіцит бюджету країни в 2010 році сягнув 8,1% ВВП, однак до 2012 року зменшився до 1,2% ВВП, і не повинен перевищити цей показник за підсумками нинішнього року А рівень державного боргу становить 40,7% ВВП.

Таким чином, у випадку позитивного рішення Ради ЄС, Латвія стане другою балтійською країною після Естоніі, яка приєднається до зони євро.

З 1 січня 2011 року до зони євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.