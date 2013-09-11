Група “лівих” Європарламенту висуне Сноудена на премію Сахарова

Брюссель. 11 вересня. УНІАН. Група об’єднаних лівих Європарламенту планує висунути кандидатуру Едварда Сноудена на отримання цьогорічної премії Сахарова.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі групи.

“З людьми, що розкривають важливу секретну інформацію, не можна поводитися, як зі злочинцями, вони мають потребувати нашого захисту. Едвард Сноуден ризикував своїм життям, щоб підтвердити те, що ми тривалий час підозрювали щодо масового он-лайн спостереження, величезний скандал всіх часів. Він розкрив деталі порушень закону ЄС про захист персональних даних та фундаментальних прав”, - зазначили в прес-службі.

Офіційна номінація Е.Сноудена на премію Сахарова відбудеться сьогодні у Страсбурзі.

16 вересня група об’єднаних лівих представить свого кандидата на спільному засіданні Комітетів з питань закордонних справ, з питань розвитку, та Підкомітету з питань прав людини Європарламенту.