ЄБРР виділив українському виробнику курятини $5 мільйонів кредиту

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) виділив українському виробнику курятини «Дніпровська агропромислова група» 5 млн дол. кредиту на будівництво котла на біомасі, який дозволить покращити операційні та екологічні показники компанії.

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Про це повідомив провідний радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Паровий котел на біомасі потужністю 12 тонн/годину дозволить зменшити споживання води на 60% і природного газу – в п'ять разів. Після введення в експлуатацію цей бойлер забезпечить скорочення викидів CO2 на 9300 тонн в рік», - написав він.

Усов додав, що наданий кредит буде супроводжуватися стимулюючим грантом у розмірі 850 тис. дол., який буде надано у рамках програми ЄБРР «Центр фінансування та передачі технологій пом'якшення кліматичних змін» (ФІНТЕК).

Як повідомляв УНІАН, раніше Торгово-промислова палата повідомила про намір іракських бізнесменів інвестувати 15 млн дол. у підприємство в Київській області, яке займається виробництвом курячого м'яса.