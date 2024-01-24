Хвороба Х – це потенційно може бути будь-яка хвороба, яка може з'явитися раптово і призвести до пандемії, подібної до коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав не вірити у фейки про те, що хвороба Х – це нібито нове захворювання, яке приховують від людей. За його словами, хвороба Х – це гіпотетична пандемія, яка може з'явитися у світі.

Про це він заявив під час брифінгу в Укрінформ "Хвороба Х – це потенційно може бути будь-яка хвороба, яка може з'явитися раптово і може призвести до того, що ми мали в 2020 році, коли з'явився Covid-19. І світ зрозумів висновки, які приніс ковід і зрозумів, що потрібно сісти, переглянути готовність і заключити нову пандемічну угоду", – сказав Ляшко.

Він також додав, що під час 77-їй асамблеї ВООЗ, яка відбудеться наприкінці травня, може бути розглянута нова пандемічна угода. Це допоможе виробити механізми роботи у випадку появи нової пандемії.

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"Ми забезпечили кадровий ресурс, покращили матеріально-технічну базу і запустили глобальне партнерство, яке дозволяє бути готовим. Крім того, удосконалюємо українське законодавство на випадок, якщо необхідно буде реагувати, щоб мати змогу швидко реагувати і врятувати якомога більше життів українців", – пояснив міністр.

Хвороба Х: що відомо

Про хворобу Х заговорили незадовго до Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Там закликали світ не панікувати, а підготуватися до її можливої появи. ВООЗ ще у 2018 році включила хворобу X до глобального переліку захворювань і патогенів, які мають пріоритет для досліджень та розробок у контексті надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров’я.

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