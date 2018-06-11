Лікарів планують використати у політичних маніпуляціях – МОЗ

МОЗ України зробило заяву щодо використання лікарів у політичних маніпуляціях.

До співробітників МОЗ України почали надходити численні повідомлення від лікарів, яких закликають до участі у нібито професійних зібраннях під терміновими приводами.

МОЗ України закликає усіх медиків утриматись від участі у таких заходах, оскільки це може призвести до використання лікарів у політичних цілях, йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

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"Просимо всіх колег зосередитись на наданні якісної медичної допомоги пацієнтам за затвердженим графіком роботи та участі у професійних подіях", - наголосили у МОЗ.

Також Міністерство охорони здоров'я нагадало, що про будь-які наради, конференції та інші заходи воно повідомляє через офіційні звернення посадових осіб, сайт та офіційні канали у соцмережах.

"Тиск на медичних працівників з метою їхньої примусової участі у політичних подіях є незаконним і передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність", - нагадали у МОЗ.