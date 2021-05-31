Ціни на ліки в Україні невдовзі знизяться, анонсував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.
Очільник МОЗ анонсував зміни у закупівельних процесах забезпечення лікарськими засобами. Зокрема, він уточнив, що відомство буде віддавати не властиві йому функції на державне підприємство "Медичні закупівлі".
"Досить велика кількість була бюрократичних речей в Міністерстві охорони здоров’я. Ми запустили другий етап реформи, але він запустився і співпав із епідемією. Тому нам у цей період часу головне стабілізуватися. Показати ефективні лікарні, які вже почали працювати, і допомогти неуспішним лікарням, які просіли із фінансуванням", - сказав Ляшко.
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Він також розповів, як ставиться до змін у фінансуванні медичних закладів.
"Я був проти фінансування деякого щодо інфекційних лікарень, коли гроші йшли за пацієнтом. І щодо протитуберкульозних закладів. І той тариф, який з’явився у 2020-му, не міг покрити потребу в закладах, які надають допомогу хворим на туберкульоз. Тому з моїх вуст і лунала критика. Зараз ситуація змінилась. І тариф підвищили, і вперше в Україні в цьому році почали фінансувати, платити за лікування хворого на амбулаторному етапі", - пояснив він.
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