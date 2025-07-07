Вибухи біля Житомира: поліція підозрює виробників сумішевої вибухової речовини

За даними правоохоронців, через порушення правил при виготовленні та зберіганні вибухових речовин відбулося загоряння приміщень, що призвело до детонації та подальших вибухів потужністю понад чотири тонни в тротиловому еквіваленті.

У справі про вибухи біля Житомира Національна поліція України повідомила про підозру п’ятьом особам.

Як зазначається у повідомленні на сайті поліції, досудовим розслідуванням було встановлено, що влітку 2024 року 60-річний житель Сумщини разом з чотирма спільниками налагодив незаконне виготовлення сумішевої вибухової речовини та вибухових пристроїв, маючи на меті отримання прибутку.

Для цього підприємець організував придбання та облаштування під таке виробництво приміщень колишнього корівника, вагової та складу у селі Березина Житомирської області.

Відео дня

Його бізнес-партнер, 31-річний киянин, забезпечив підключення приміщень до необхідних комунікацій та їх експлуатацію, налагодив постачання необхідних хімічних компонентів, функціонування виробництва та зберігання вибухових речовин.

"Їхній спільник, 50-річний житель Сумщини, який має освіту хіміка, розробив рецептуру виготовлення вибухової речовини. Він же контролював виробничий процес та керував працівниками: 37-річним жителем Сумської області та 41-річним мешканцем Київщини", - розповіли у поліції.

Зауважується, що обидва робітники постійно проживали на території підприємства та виготовляли вибухівку, приймали доставлені хімічні компоненти та виконували інші роботи.

Наголошується, що готова продукція зберігалася у непристосованих для цього приміщеннях, у порушення законодавства України, без жодних дозволів, ліцензій, сертифікатів чи інших дозвільних документів, у безпосередній близькості до житлових будинків населеного пункту.

"Через порушення спільниками правил та норм при виготовленні і зберіганні вибухових речовин 2 липня близько 18:00 відбулося загоряння приміщень, що призвело до детонації та подальших вибухів потужністю понад чотири тонни в тротиловому еквіваленті", - зазначили в поліції.

Підкреслюється, що внаслідок цього загинули двоє місцевих жителів віком 16 та 26 років. Ще 83 людини зазнали травм різного ступеню тяжкості. Через пошкодження будівель, транспортних засобів та забруднення атмосферного повітря сума збитків складає понад 46 млн грн.

Сьогодні, 7 липня, правоохоронці повідомили всім п’ятьом чоловікам про підозри у вчиненні злочинів за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 Кримінального кодексу України).

Йдеться про підозри у незаконному виготовленні вибухових речовин та вибухових пристроїв (ч. 2 ст. 263-1 ККУ); незаконному зберіганні вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ); порушенні правил зберігання вибухових речовин, що спричинили загибель людей та інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 267 ККУ).

Триває подальше досудове розслідування, зокрема і встановлення інших осіб, причетних до незаконного виробництва. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Вибух поблизу Житомира

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 липня начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко заявив про два вибухи в населеному пункті Березина поблизу Житомира на міжнародній трасі М-06.

Спершу повідомлялося про двох загиблих та 15 постраждалих, а також про пошкодження приватних будинків.

У зв’язку з надзвичайною подією на 126 км автодороги М-06 Київ - Чоп рух в обох напрямках тоді було перекрито.

Вас також можуть зацікавити новини: