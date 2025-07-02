Пошкоджено приватні будинки.

На трасі біля Житомира сталися два вибухи, відомо вже про двох загиблих та 15 постраждалих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"В населеному пункті Березина поблизу Житомира на міжнародній трасі М-06 сталися два вибухи. Ми можемо, на жаль, констатувати вже про двох загиблих. 15 осіб постраждали", - заявив він і додав, що було пошкоджено приватні будинки.

Наразі на місці було розгорнуто оперативний штаб, всі служби працюють, потерпілим надається вся необхідна допомога.

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"Забезпечено мінімальний проїзд міжнародною трасою", - сказав Бунечко і закликав тих, хто планував сьогодні скористатися цією трасою, до кінця дня утриматися від проїзду повз Житомир, поки працюватимуть оперативно-слідчі групи.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що у зв’язку з надзвичайною подією, що сталася на 126 км автодороги М-06 Київ - Чоп (поблизу села Березина, Житомирської області), рух в обох напрямках було перекрито.

У напрямку міста Рівне здійснюється об'їзд на 109 км (поворот на село Теснівка) через село Головине в напрямку селища Черняхів.

У напрямку Києва об'їзд здійснюється: через розворот на 128 км (поблизу села Гадзинка) через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги М-06 Київ - Чоп. Або ж на 140 км (розв'язка поблизу села Оліївка) також через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги автодороги М-06 Київ - Чоп.

"Патрульні забезпечують безпеку та регулювання дорожнього руху. На місці події працюють всі екстрені служби. Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації", - закликав Білошицький.

Пізніше він також повідомив, що організовано було двосторонній рух, смугами в напрямку Києва.

На сайті Житомирської міської ради зазначається, що "на трасі в напрямку Києва, за кільцевою дорогою, стався вибух на автозаправці".

"Причини інциденту наразі встановлюються. На місце оперативно виїхали всі екстрені служби. Просимо зберігати спокій. Інформація буде оновлюватися", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб зазначає, що сьогодні, 2 липня, близько 18:00 на автомобільній дорозі М-06 Київ - Чоп стався вибух та триває пожежа.

"Причини вибуху з’ясовуються. До з’ясування всіх обставин надаємо рекомендації для попередження можливого негативного впливу атмосферного повітря на здоров’я населення", - йдеться у повідомленні.

Так, мешканцям Житомирської громади та області рекомендують зачинити вікна, мінімізувати перебування на вулиці та пити більше води; якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Новини України

Як повідомляв УНІАН, раніше у Краматорську Донецької області стався вибух в одному з гуртожитків, унаслідок якого загинув 15-річний хлопець, а ще двоє неповнолітніх перебували у важкому стані. Крім цього, до травмпункту доправили 6-річного хлопчика, який у момент вибуху перебував під вікнами кімнати.

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