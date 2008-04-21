ФК Харків розгромив Закарпаття

Харків. 21 квітня. УНІАН. У виїзній грі 26-го туру Чемпіонату України з футболу ФК Харків наніс поразку ужгородському Закарпатю з рахунком 3:0.

Як передає кореспондент УНАІН, голи у ворота суперників забили Федецький (4, 83) та Батіста (55).

Батіста вперше забив гол, вистуаючи за Харків.

Набравши у 26 іграх 26 очок, ФК Харків з 26 очками посідає 13 місце.

«Я задоволений, що ми набрали три очки, - сказав на післяматчевій прес-конференції тренер ФК Харків Володимир БЕССОНОВ, - але це не означає, що наші завдання вирішені. Залишилося ще 4 поєдинки, і нам треба грати до останнього туру.

Тренер Закарпаття Володимир ШАРАН: «Коментувати нема чого. Всі чудово все бачили. Почав я свою роботу в клубі як головний тренер із двобою проти «Харкова». Судячи з усього, так її й завершу. Наскільки мені стало відомо, мене тільки що звільнили».

Результати решти матчів 26-го туру:

Таврія - Чорноморець 3:0 (Галюза 41, Ідахор 42, Любенович 81)

Нафтовик - Динамо 0:3 (Мілевський 49, 79, Шацьких 54).

Металіст - Карпати 4:0 (Едмар 12, Джексон 25, Лащенков 57, Слюсар 81 )

Шахтар - Металург З 4:0 (Адріано 35, Жадсон 44, Гладкий 48, Фернандіньйо 85 )

Ворскла - Кривбас 2:1 (Маркоські 12, Цуррі 90 пен. - Бюлюкбаши 64 пен.)

Зоря - Металург Д 1:1 (Нвоха 56 - Ткаченко 32)

Арсенал - Дніпро 2:1 (Селезньов 10, 85 пен - Воробей 9)

Тепер у Динамо 61 очко, у Шахтаря - 59 (гра в запасі), у Металіста (55).

Далі йдуть Дніпро 51, Таврія 40, Чорноморець 36, Арсенал 34, Металург 33, Ворскла 29, Карпати 29, Кривбас 28, Металург 27, ФК Харків 26, Зоря 25 (гра в запасі), Нафтовик 22, Закарпаття 28.