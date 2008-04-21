Облдержадміністрація просить уряд не скасовувати ЗНО

Харків. 21 квітня. УНІАН. Харківська облдержадміністрація стурбована інформацією, яку поширили ЗМІ про те, що уряд України планує на своєму засіданні розглянуть питання щодо доцільності і можливості відміни зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників якраз напередодні його першої сесії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ОДА, це питання сьогодні обговорювали на засіданні Колегії облдержадміністрації

Як зазначив голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ, члени колегії не можуть не висловити занепокоєння з цього приводу у зв’язку з тим, що на Харківщині для проходження ЗНО зареєструвалися понад 30 тисяч випускників. Органами влади, вчителями, працівниками вищої школи проведено велику організаційну і роз’яснювальну роботу. Члени колегії облдержадміністрації наголосили й на тому, що Міністерство освіти і науки України відповідально підійшло до підготовки якісного проведення ЗНО та багато зробило у цьому напрямку.

А.АВАКОВ вважає, що впровадження зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників, як і будь-який іноваційний проект такого змісту і масштабу, не може не мати труднощів і проблем, не може не потребувати концептуального поглиблення і організаційного вдосконалення. Проте раптове його скасування, на думку членів колегії облдержадміністрації, може призвести до дезорієнтації абітурієнтів та їхніх батьків, змусить поспішно перебудовувати роботу приймальних комісій вищих навчальних закладів, поставить під питання вступну компанію 2008 року.

Тому колегія облдержадміністрації прийняла рішення звернутися до Кабінету міністрів України з проханням зважено і максимально уважно підійти до розгляду цього питання, повідомили у прес-службі.