Міліція контролюватиме безпеку під час тестувань

Харків. 21 квітня. УНІАН. Міліція забезпечить в Харківській області безпеку підвозу випускників до місць проведення тестувань.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв’язків Головного управління МСС України в Харківській області.

За інформацією ЦГЗ, голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ облуправлінню МВС взяти під особливий контроль питання безпеки підвозу випускників до місць проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань.

Як повідомили у пес-службі ОДА, крім того, А.АВАКОВ доручив головам райдержадміністрацій взяти під свій особистий контроль питання медичного забезпечення пунктів, де проходитимуть незалежні випробування.

За інформацією заступника губернатора Людмили БЄЛОВОЇ, перша сесія зовнішнього незалежного оцінювання пройде в пунктах тестування Харківщини завтра – у вівторок, 22 квітня.

31 209 випускників середніх навчальних закладів області проходитимуть тестування з української мови та літератури. За словами Л.БЄЛОВОЇ, всі пункти тестування повністю готові до роботи.