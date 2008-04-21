Червоненко хоче приєднати Харків до основних міст Євро-2012

12:06, 21 квітня 2008
Харьків
0 0

Його підтримав Суркіс і Польща

Харків. 21 квітня. УНІАН. Голова Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євген ЧЕРВОНЕНКО пропонує УЄФА долучити до 4-х основних приймаючих міст Євро-2012 резервні Одесу і Харків.

Як повідомили УНІАН у Національному агентстві з Євро-2012, таку пропозицію він висунув 18 квітня на засіданні Стратегічної ради УЄФА в швейцарському місті Ньйон.

Під час обговорення питань порядку денного Стратегічної ради УЄФА представник однієї з країн запитав про терміни відмови в участі в чемпіонаті резервним або ж якимось з основних приймаючих міст України. Натомість Є.ЧЕРВОНЕНКО запропонував УЄФА прийняти рішення щодо проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи в усіх 6-ти містах України, які готуються до чемпіонату. Таким чином, до основних приймаючих міст: Києва, Дніпропетровська, Донецька та Львова, можуть приєднатися Одеса та Харків.

Є.ЧЕРВОНЕНКО зазначив, що в Україні Євро-2012 перетворилось на національну ідею і стало головним об’єднавчим фактором, проведення чемпіонату є свідченням українських європрагнень. “Євро-2012 повинно пройти в усіх регіонах України: на сході і на заході, в центрі і на півдні. Тому ми не можемо відрізати якусь частину країни від Євро”, - зауважив він.

На підтримку своєї позиції голова Нацагентства навів такі аргументи: проведення турніру в 12 містах країн із загальною кількістю населення у 85 мільйонів осіб перетворює його на справжній мегатурнір. Це призведе до зростання авторитету як УЄФА так і приймаючих країн; УЄФА та Україна отримають більші доходи від реклами товарів та послуг з символікою чемпіонату.

Крім того, Є.ЧЕРВОНЕНКО вважає, що проведення ігор у більшій кількості міст суттєво знижує ризики, пов’язані з розміщенням уболівальників.

Також він зауважив, що наявність сучасних шляхів між 6-ма містами, які будуть побудовані відповідно до державних гарантій, спростить логістику чемпіонату.

За словами Є.ЧЕРВОНЕНКА, можливі додаткові витрати на переїзд офіційних осіб УЄФА будуть компенсовані додатковими доходами і є неспівставними у порівнянні з гірким розчаруванням жителів багатомільйонних міст.

Підсумовуючи сказане, він наголосив, що чим більше міст приймає Євро, тим більше і краще європейці дізнаються про нашу країну.

Позицію Є.ЧЕРВОНЕНКА підтримали президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС та представники Польщі.

УЄФА має розглянути цю пропозицію України

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter