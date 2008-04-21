У Барвінківському ліцеї виявлено 3 кг ртуті

Харків. 21 квітня. УНІАН. У складських приміщеннях Барвінківського професійного аграрного ліцею виявлено ртуть.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного упоравління МНС в Харківській області, маса знахідки – 3 кілограми.

Ртуть знайшли на складі, що розташований за 200 метрів від навчальних корпусів, на поверхні одного з ящиків, у якому зберігалося обладнання для котельної. Працівниками аварійно-рятувального загону, який виїжджав на виклик, зібрано 3 кілограми небезпечного металу.

За словами заступника директора ліцею з господарської частини, який виявив ртуть, вона потрапила до складу з обладнанням, яке було придбане ще у 80-х роках. Ртуть зберігалася в гумовій ємкості, яка з часом прийшла в непридатність.

Після вилучення ртуті фахівці провели демеркуризацію приміщення хлорним залізом.