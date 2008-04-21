Тимошенко підозрює Ющенка у намаганні її ліквідувати

17:29, 21 квітня 2008
Харьків
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Як конкурента на президентських виборах

Харків. 21 квітня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вбачає в критиці уряду з вуст глави держави Віктора ЮЩЕНКА спробу ліквідувати конкурента на майбутніх президентських виборах.

Як повідомляє агентство Reuters, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила в інтерв`ю, опублікованому сьогодні в німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Я думаю, причина в тому, що Президент заглиблений у роздуми про вибори... і розглядає мене як конкурента. Але ця конкуренція не повинна стояти на заваді прозорості та реформам у моїй країні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр також заявила, що не має наміру підкорятися «незаконній» забороні В.ЮЩЕНКА на приватизацію через побоювання розпродажу «стратегічних» активів за безцінь. 

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