Регіонали проведуть чистку партії

21:42, 21 квітня 2008
Харьків
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Чи торкнеться це Харкова, невідомо

Харків. 21 квітня. УНІАН. Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ закликав навести в лавах партії «належний порядок» і позбутися тих членів, які дискредитують її.

Як передає «Главное» з посиланням на прес-службу ПР, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив 19 квітня в Києві на XI з`їзді Партії регіонів.

«Я звертаюся до активу партії: нам потрібно позбутися тих, хто прилаштувався до нашої партії, хто засів у партії для того, щоб вирішувати власні питання, позбутися тих, хто, як кажуть, дивиться то ліворуч, то праворуч, і не знає, як «нагріти» собі місце», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

За словами лідера ПР, партія істотно очистилася після президентських виборів 2004 року. «Але серед членів нашої партії ще є люди, які її ганьблять, ганьблять високе звання члена Партії регіонів. Вони плямують нашу партію своїми корупційними діями в радах, виконавчих органах різних рівнів», - підкреслив він.

Робота з очищення партії від тих, хто її дискредитує, почнеться, за словами В.ЯНУКОВИЧА, уже з травня. «До цієї роботи ми підійдемо уважно, чесно і принципово. Партія стане від цього тільки ще сильнішою», - резюмував лідер ПР.

Як повідомляв УНІАН, делегати з`їзду Партії регіонів ухвалили рішення про створення контрольної комісії на чолі з колишнім головою політради партії Миколою АЗАРОВИМ. Передбачається, що ця комісія розглядатиме всі питання, пов`язані з персональною відповідальністю членів Партії регіонів за невиконання статуту і програмних принципів партії.

Народний депутат України, заступник керівника Партії регіонів Ганна ГЕРМАН  повідомила журналістам після завершення XI з`їзду партії, що делегати підтримали необхідність очищення партійних лав. Водночас вона наголосила, що конкретні прізвища людей, від яких необхідно очиститись Партії регіонів, не називалися.

 

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