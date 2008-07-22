Президент забороняє Тимошенко продавати державні пакети акцій

Харків. 22 липня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призупинив дію окремих положень розпоряджень Кабінету міністрів України від 16 січня 2008 року №81-р та від 22 лютого 2008 року №367-р стосовно переліку державних підприємств, що підлягають першочерговому продажу, та переліку підприємств, державні пакети акцій яких підлягають продажу. Текст Указу розміщено на офіційному сайті Президента України.

Як йдеться у документі, зазначеними розпорядженнями Кабмін затвердив, зокрема, перелік господарських товариств, державні пакети акцій (частки) яких підлягають першочерговому продажу в 2008 році, та перелік господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу в 2008 році. Зокрема, передбачено здійснити у 2008 році продаж відкритих акціонерних товариств «Турбоатом», «Феодосійська суднобудівна компанія «Море», «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів», «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування», а також Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд та Херсонського державного заводу «Палада».

В Указі Президент, зокрема, зазначає, що названі розпорядження Кабінету міністрів України не відповідають Конституції України. Згідно з пунктом 7 частини першої статті 92 Конституції України, підкреслюється в Указі, правовий режим власності визначається виключно законами України.

Згідно з Указом, ВАТ «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів», «Феодосійська суднобудівна компанія «Море» та Херсонський державний завод «Палада» забезпечують обороноздатність держави, виготовлення і ремонт зброї та військової техніки, а отже є підприємствами, що, за Законом України «Про приватизацію державного майна», не підлягають приватизації.

“Відкрите акціонерне товариство «Турбоатом» є розробником та виробником передових зразків турбін для атомних, теплових і гідравлічних електростанцій, Відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» забезпечує випуск науково-технічної продукції в галузі насособудування для атомної і теплової енергетики, хімічної і нафтохімічної промисловості, гірничо-металургійного комплексу, водопостачання, комунального господарства. Продаж названих об`єктів ускладнить реалізацію Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, призведе до втрати Україною статусу провідної держави у сфері енергетичного машинобудування, загрожує економічній безпеці держави”, - говориться в Указі Президента.

Також в Указі відзначається, що до переліку об`єктів, які підлягають першочерговому продажу згідно з розпорядження Кабміну від 16 січня 2008 року №81-р, включено Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат окислених руд (незавершене будівництво). “Слід відзначити, що у будівництві цього комбінату брали участь Румунія, Республіка Болгарія, Словацька Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, з якими Україна нині не має узгодженої позиції щодо дальшого розпорядження майном цього підприємства. Прийняття в односторонньому порядку рішення про приватизацію Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд є підставою для пред`явлення претензії названих держав щодо порушення Україною взятих зобов`язань”, - повідомляється в Указі Президента.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент також звернувся до Конституційного суду України з проханням розглянути питання щодо конституційності цих розпоряджень уряду.