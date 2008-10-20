Земля під Києвом подешевшала

Харків. 20 жовтня. УНІАН. З 10 по 17 жовтня ц.р. середня вартість землі під забудову в шести районах Київської області знизилася на 2,14% - з 9527,72 дол. до 9323,14 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в асоціації «Земельна спілка України».

За минулий тиждень середня вартість землі під забудову в Бориспільському районі знизилася на 4%, до 9436,30 дол./сотка, Вишгородському – знизилася на 4,4%, до 6499,37 дол./сотка, в Броварському – знизилася на 2,9%, до 7277,99 дол./сотка, в Києво-Святошинському – знизилася на 5,2%, до 12286,11дол./сотка, у Васильківському – знизилася на 0,01%, до 6910,13 дол./сотка, в Обухівському – зросла на 2,8%, до 13528,93 дол./сотка.

З 1 вересня 2006 року індекс вартості землі під забудову в Київській області зріс на 257,10%.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році середня вартість землі під забудову в шести районах Київської області зросла більш ніж у 2 рази - з 3575,05 дол. до 7458,68 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. «Земельна спілка України» (ЗСУ) 1 вересня 2006 року запровадила індекс «ЗСУ-область» - зважений показник динаміки цін на земельні ділянки в Київській області, розташовані в 40-кілометровій зоні від міської межі. Показник визначається за підсумками аналізу пропозицій земельних ділянок без будівель з цільовим призначенням «Під промислову забудову», «Під комерційну забудову», «Під житлову забудову», «Для ведення особистого селянського господарства», з іншими призначеннями, за винятком земель товарного сільгоспвиробництва і селянських паїв. За початкову дату прийнято 1 вересня 2006 року, значення індексу - 0.

Індекс «ЗСУ-область» визначається за результатами аналізу не менш як 12 тис. пропозицій продажу на місяць, одержаних із різних джерел.