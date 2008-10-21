У рейтингу багатіїв харкв’яни відпочивають

Харків. 21 жовтня. УНІАН. Польський тижневик Wprost представив свій черговий рейтинг найбагатших жителів Центральної і Східної Європи. Цього року в сотню європейських багачів потрапили 24 українці, пише «Дело».

Серед них найбагатшим виявився власник «СКМ» Рінат Ахметов, чий статок польське видання оцінило у 23 мільярди доларів. Це дозволило українцеві піднятися на друге місце в рейтингу. Минулого року із статком у 18,7 мільярда доларів він займав тільки четвертий рядок топ-100. Таке стрімке зростання українські аналітики пояснюють підвищенням вартості металу в першому півріччі 2008 року. «Непогані фінансові результати демонструвала і компанія ДТЕК, — пояснює керівник аналітичного департаменту «Сократ» Костянтин Степанов. — Але до кінця року через кризу на металургійному ринку капіталізація компанії Ахметова зменшиться».

Рік 2008-м став вдалим і для Ігоря Коломойського, який зайняв сьоме місце в рейтингу. Активи власника групи «Приват» Wprost оцінив в 11,4 мільярда доларів. Це дозволило дніпропетровському бізнесменові застовпити собі місце в першій десятці європейських товстосумів.

В цілому українські бізнесмени, незважаючи на світову фінансову кризу, також збільшили свої заощадження. У 2008 році збіднів тільки один український мільярдер — власник Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча Владимир Бойко. Якщо минулого року статок соціаліста-металурга журнал оцінив у 2,3 мільярда доларів, то в 2008 році — тільки в 2,1 мільярда.

Найбагатшим європейцем, за версією польського видання, став росіянин Сулейман Керімов. Його стан оцінений в 24,5 мільярда доларів. Минулого року в аналогічному рейтингу Керімов був тільки четвертим. Збільшити свій статок Керімов зміг завдяки вигідному продажу пакетів акцій «Газпрому» і Ощадбанку. Засоби від їх продажу пустив у справу, придбавши близько 3% акцій Deutsche Bank, а також паперів Morgan Stanley, Credit Suisse, UBS.

Слідом за Рінатом Ахметовим в списку Wprost опинився непублічний співвласник швейцарської групи Gunvor, через яку проходить третина експорту російської нафти, Геннадій Тимченко. Його статки оцінили в 20 мільярдів доларів.

За рік більше всіх з мільярдерів «втратив у ціні» власник «Російського алюмінію» Олег Дерипаска. За підрахунками поляків, фінансова криза «з`їла» його 15 мільярдів доларів. Тепер колишній лідер — тільки п`ятий в рейтингу.