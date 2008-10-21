Кредитні спілки тимчасово не повертають депозити

Харків.21 жовтня УНІАН. З 15 жовтня введено у дію мораторій на дострокове повернення кредитними спілками депозитних вкладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Харкові повідомили радник голови Державної комісії з урегулювання ринків фінансових послуг України Андрій ОЛЕНЧИК, радник правління Всеукраїнської асоціації кредитних спілок України Вікторія ВОЛКОВСЬКА та голова Правління об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладників» Іван ВИШНЕВСЬКИЙ

Учасники прес-конференції звернули увагу на те, що до постанова Національного банку України про призупинення дострокової видачі депозитних вкладів, спричинила панічну реакцію на ринку фінансових послуг. «Люди масово почали достроково вимагати повернення внесків», – сказала В.ВОЛКОВСЬКА.

«Через це, – підкреслила В.ВОЛКОВСЬКА, – ми були змушені звернутися до свого регулятора (Державна комісія з урегулювання ринків фінансових послуг України – УНІАН) з проханням накласти тимчасовий мораторій на дострокове повернення кредитними спілками депозитів».

15 жовтня, сказав А.ОЛЕНЧИК, таке рішення було утверджене. «Однак, – заспокоїла В.ВОЛКОВСЬКА, – мораторій не стосується ліквідних КС і вкладів, строк договору за якими сплив».

В.ВОЛКОВСЬКА повідомила, що ця міра є тимчасовою, КС продовжують видачу кредитів і повернення депозитів, строк дії яких скінчився.

«Причин для паніки немає», – заспокоїла В.ВОЛКОВСЬКА.