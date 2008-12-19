Міліція перекрила канал поставки в Україну викрадених Ренджер-роверів

Харків. 19 грудня. УНІАН. Харківська міліція перекрила канал поставки з Росії в Україну викрадених престижних автомобілів іноземних марок.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, в ході оперативно-розшукових заходів, які були проведені останнім часом, працівники відділу взаємодії з прикордонною та митною службами ГУ МВСУ в Харківській області виявили у Харкові два позашляховики «Ренджер-ровер».

Таким чином підтвердилася інформація про ввезення з території Російської Федерації в Україну партії «Ренджер-ровер» без належного митного оформлення та сплати платежів.

Документи на обидва автомобілі виявилися підробними, іномарки були переправлені до Харкова в обхід митному контролю. Поряд з фальшивими свідоцтвом про реєстрацію авто та доручення на право керування, експертиза виявила навмисне підроблення цифр номерних агрегатів. Експертам вдалося встановити справжніх власників легковиків. Ними виявилися громадяни Росії, у яких їхні авто були викрадені у Москві.

За словами громадян, у яких були вилучені «Ренджер-ровери», один з них був куплений за 90 тис. дол., другий – за 60 тис. дол.

За вказаними фактами порушено кримінальну справу, ведеться слідство, встановлюються замовники, організатори та виконавці вказаних злочинів. Початкове розслідування показало, що легковірних громадян, які довірились шахраям та придбали викрадені автомобілі, набагато більше, повідомили в ЦЗГ.