Шахтар бере приклад з Металіста

Харків. 27 лютого. УНІАН. Донецький Шахтар зіграв у матчі-відповіді 1/16 фіналу Кубка УЄФА з англійським Тоттенхемом з рахунком 1:1.

Гол у донеччан на останніх хвилинах забив Фернандіньйо.

За результатами двох зустрічей (у Донецьку 2:0) Шахтар виходить у наступне коло змагань, де зіграє з московським ЦСКА (російський клуб 27 лютого у Москві обіграв англійську Астон-Віллу з рахунком 2:0).