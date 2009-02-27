Металіст отримав суперника в 1/8 Кубка УЄФА

Харків. 27 лютого. УНІАН. Харківський Металіст у наступному раунді (1/8) фіналу Кубка УЄФА зустрінеться з київським Динамо.

Це стало відомо після того, як кияни зіграли в Іспанії з Валенсією з рахунком 2:2 і за результатами двох зустрічей вийшли до 1/8 фіналу.

Обидва голи в Динамо забив Артем Кравець (34, 74).

Головний тренер Динамо Юрій Сьомін зазначив на післяматчевій прес-конференції, що його команда змогла обійти сильного суперника, не будучи на цей період змагань у сильній формі.

«Ми дуже раді, - сказав Ю.Сьомін, - що в складній грі з сильною командою, яка має у своєму розпорядженні чудових футболістів, ми змогли отримати загальну перемогу. Причому це було зроблено, коли нам не вистачає ігрової практики і фізичних кондицій. Саме тому я удвічі щасливий, оскільки за півтора минулі місяці мої підопічні виконали колосальну роботу».

Водночас, головний тренер Валенсії Унаї Емері вважає, що Динамо просто сприяли обставини.

«Це був матч рівних можливостей, і Динамо скористалося ними краще, ніж наша команда. Динамо проходить далі, так і не вигравши у нас в двох матчах, а лише за збігом обставин, сказав тренер Валенсії.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня в 1/8 Кубка УЄФА зустрінуться

Динамо - Металіст

ЦСКА - Шахтар

Удінезе - Зеніт

ПСЖ - Брага

Вердер - Сент-Етьєнн

Марсель - Аякс

Гамбург - Галатасарай

Манчестер Сіті - Ольборг