Металіст отримав суперника в 1/8 Кубка УЄФА
Фанів чекає українське дербі
Харків. 27 лютого. УНІАН. Харківський Металіст у наступному раунді (1/8) фіналу Кубка УЄФА зустрінеться з київським Динамо.
Це стало відомо після того, як кияни зіграли в Іспанії з Валенсією з рахунком 2:2 і за результатами двох зустрічей вийшли до 1/8 фіналу.
Обидва голи в Динамо забив Артем Кравець (34, 74).
Головний тренер Динамо Юрій Сьомін зазначив на післяматчевій прес-конференції, що його команда змогла обійти сильного суперника, не будучи на цей період змагань у сильній формі.
«Ми дуже раді, - сказав Ю.Сьомін, - що в складній грі з сильною командою, яка має у своєму розпорядженні чудових футболістів, ми змогли отримати загальну перемогу. Причому це було зроблено, коли нам не вистачає ігрової практики і фізичних кондицій. Саме тому я удвічі щасливий, оскільки за півтора минулі місяці мої підопічні виконали колосальну роботу».
Водночас, головний тренер Валенсії Унаї Емері вважає, що Динамо просто сприяли обставини.
«Це був матч рівних можливостей, і Динамо скористалося ними краще, ніж наша команда. Динамо проходить далі, так і не вигравши у нас в двох матчах, а лише за збігом обставин, сказав тренер Валенсії.
Як повідомляв УНІАН, 12 березня в 1/8 Кубка УЄФА зустрінуться
Динамо - Металіст
ЦСКА - Шахтар
Удінезе - Зеніт
ПСЖ - Брага
Вердер - Сент-Етьєнн
Марсель - Аякс
Гамбург - Галатасарай
Манчестер Сіті - Ольборг