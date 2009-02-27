Сад Шевченка прикрасять автостоянкою

Харків. 27 лютого. УНІАН. Влада Харкова планує спорудити в саду Шевченка автостоянку.

Як повідомляє сайт міськради, про це поінформував на прес-конференції Харківський міський голова Михайло ДОБКІН.

За його словами, новий об’єкт буде зведений за Оперним театром.

Мер висловив жаль, що не знайшлося інвестора, який би зацікавився ділянкою землі за Оперним театром для будівництва багаторівневого паркінгу. Тому місто вирішило піти на те, щоб побудувати на цій території велику автостоянку приблизно на 300-500 машин.

«У цьому місці, - зазначив М.ДОБКІН, - вона нікому не заважатиме, і її не буде нізвідки видно». При цьому він зазначив, що «проблемними питаннями залишається те, що частина цієї території на сьогодні завалена будівельним сміттям, а на іншій частині росте 30-50 дерев, які доведеться зносити».

Мер додав, що після спорудження цієї автостоянки можна буде вимагати від органів ДАІ заборони стоянки автотранспорту уздовж Сумської, Римарської та прилеглих вулиць, що, в свою чергу, значно розвантажить ці вулиці і збільшить їхню пропускну спроможність.