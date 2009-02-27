Курси валют у банках Харкова

Долар 8 – 8,5 грн.

Харків. 27 лютого. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 27 лютого: Мегабанк – купівля долара - 8 грн. (продаж - 8,9 грн.), євро - 10,5 грн. (11,5 грн.), Меркурій - 8,1 (9), 10,3 (11,5), Реал-банк - 8,5 (9,2), 10,8 (11,8), Факторіал-банк - 8,3 (8,75), 10,7 (11,3), Базис - 8,35 (8,9), 10,8 (11,8) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 27 лютого Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 26 лютого – 770.0000) 100 EUR – 984.2140 (на 26 лютого – 985.2150) 10 RUR – 2.1555 (на 26 лютого – 2.1542).

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