Аваков хоче, щоб уряд повернув аграріям 12 млн. грн.

Харків. 27 лютого. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ наполягає на поверненні аграріям Харківщини 12 млн. грн. кредитної заборгованості з боку держави.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі ОДА, згідно з інформацією Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, загальна кредиторська заборгованість щодо державної фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу області за 2008 рік становить понад 12 млн. грн.

Господарства області недоотримали з державного бюджету 8,8 млн. грн. за програмою «Здешевлення вартості процентної ставки по кредитах» і 3,5 млн. грн. – «Дотація за вирощену і продану переробним підприємствам худобу і птицю».

Як повідомили у прес-службі, за дорученням А.АВАКОВА підготовлено відповідне звернення до уряду України з проханням забезпечити повернення сільськогосподарським підприємствам заборгованості по програмах державної підтримки 2008 р. у повному обсязі.