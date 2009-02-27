У Харкові створено новий трамвай

Харків. 27 лютого. УНІАН. Сьогодні комунальне підприємство «Харківський вагоноремонтний завод» презентувало трамвай власного виробництва. Протягом 2008г. колектив працівників ВАРЗу спільно із співробітниками ХКП «Міськелектротранс», заводу «Електроважмаш», НДКТІ (м. Київ), МК «Енергозбереження» (Харків), «Siemens» (Німеччина), «Епро» (Санкт-Петербург) та ін. працювали над створенням нового трамвайного вагону типа Т-3 ВПА, повідомляє сайт міськради.

В результаті групою фахівців створено принципово новий трамвайний вагон, у якому вперше в Україні застосований асинхронний електропривід змінного струму. Це нововведення дозволяє істотно знизити витрати експлуатаційних підприємств на поточне обслуговування, зокрема, знизити витрату споживаної електроенергії на 30-40%.

Відзначається, що в новому трамваї значно поліпшені умови як для роботи водія, так і для пасажирів за рахунок застосування нових шумознижуючих технологій та сучасних оздоблювальних матеріалів.

Вартість вагону на 40% нижча, ніж у вагона виробництва СП «Татра-південь» (Дніпропетровськ). Фахівці сподіваються, що новий харківський трамвай надійно займе свою нішу в електротранспорті України.

Нині КП «ВАРЗ» знаходиться в процесі складання чотирьох трамваїв для ХКП «Міськелектротранс». Планується, що після закінчення ходових випробувань трамваї вийдуть на лінію в квітні - травні 2009р.

Відзначається, що більшість комплектуючих нового трамвая виготовляється на підприємствах Харкова та України, що дуже актуально в нинішніх економічних умовах.

Головним завданням підприємства також стало поліпшення якості середніх і капітальних ремонтів рухомого складу електротранспорту, а також окремих вузлів і агрегатів. Це дозволило ХКП «Міськелектротранс» та низці інших підприємств України значно збільшити як кількість, так і якість ремонтів. Зокрема, за дуже короткий термін завод зміг провести повний капітальний ремонт 10 трамваїв для Харкова, модернізувати вагон Т-3 для Кривого Рогу і практично відновити тролейбусний парк міст Горлівка, Макіївка, Лисичанськ, Стаханов та ін.