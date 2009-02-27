Дефолту не буде, вважає Фельдман

Харків. 27 лютого. УНІАН. Народний депутат України, радник прем`єр-міністра України Олександр ФЕЛЬДМАН вважає, що фінансового дефолту в Україні, тобто нездатності держави виконувати свої фінансові зобов`язання, не трапиться.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата, на думку О.ФЕЛЬДМАНА, фінансова ситуація в Україні хоча й складна, але не безнадійна.

«50% всіх наших економічних труднощів мають виключно політичну природу, і якби вдалося подолати політичну нестабільність, то Україні не знадобилася б навіть допомога МВФ» – вважає О.ФЕЛЬДМАН.

Депутат-бютівець упевнений, що МВФ надасть Україні другий транш зовнішньої позики, оскільки МВФ це не тільки фінансова організація, але й політична, в якій першу скрипку грають США. Західні партнери напевно не дозволять Україні «впасти» і потягнути за собою вниз економіки країн Східної Європи.О.ФЕЛЬМАН вважає, що з наданням чергового фінансового траншу також посилиться «менеджмент» Заходу в українській політиці напередодні президентських виборів.

О.ФЕЛЬДМАН зазначає, що «набагато глибшою проблемою для України є «технологічний дефолт» національної економіки, тобто нездатність більшості українських підприємств працювати на міжнародному та внутрішньому ринку з причин високої енергоємності виробництва, низької продуктивності та низької якості продукції. Багато з цих підприємств в «огрядні роки» купували колгоспи і футбольні клуби, а не вкладали гроші в модернізацію.

«Тепер ці «підприємства-зомбі» переживуть кризу не за рахунок реструктуризації виробництва, а за рахунок державної допомоги і скорочення соціальних зобов`язань. Вони й надалі залишатимуться величезною проблемою для економіки України і в рішенні цієї проблеми ні МВФ, ні США нам не допоможуть», вважає О.ФЕЛЬДМАН.