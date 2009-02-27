Погода в останній день зими

Харків. 27 лютого. УНІАН. Завтра, 28 лютого, на території України синоптики прогнозують невеликий сніг.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вдень подекуди з дощем, у Криму, а вдень і в західних та східних областях помірні опади. На дорогах ожеледиця.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 0-5° морозу, у східних та центральних областях до 8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі 0-3° тепла, вдень 5-8° тепла; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу.

У Києві та Київській області хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура вночі по області 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. У столиці температура вночі 0-2° морозу, вдень - 1-3° тепла.