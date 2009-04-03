Убивці інкасаторів викрали 300 тис. грн.(фото)

Харків. 3 квітня. УНІАН. Злочинці, які 2 квітня у Харкові напали і розстріляли трьох інкасаторів, викрали 300 тисяч гривень банківських грошей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив місцевим телеканалам начальник Головного управління МВС України в Харківській області Віктор РАЗВАДОВСЬКИЙ.

«Вони заволоділи автомобілем інкасаторів, у якому знаходилися гроші, і поїхали вже на двох автомобілях. Як повідомили співробітники банку, в машині знаходилося біля трьохсот тисяч гривень. Вони приїхали сюди, щоб закінчити інкасацію», - сказав В.РАЗВАДОВСЬКИЙ.

За даними Центру зв’язків з громадськістю обласної міліції, нападники, яких щонайменше було двоє, стріляли з автоматичної зброї.

Міліція продовжує розшук злочинців. В Області діє план «Сирена».

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня, у Харкові скоєно збройний напад на інкасаторів, унаслідок якого загинули троє осіб, ще одну жінку поранено.

Напад було вчинено близько 18.50 поблизу відділення Ощадбанку, що на вулиці Клапцова у густонаселеному районі міста на Холодній горі.

Підозрювані у скоєнні злочину зникли з місця події на двох автомобілях – ВАЗ 2109, номери якого відомі, та інкасаторському авто ВАЗ 2109.

Слідчо-оперативну групу особисто очолив начальник ГУ МВС України в Харківській області В.РАЗВАДОВСЬКИЙ.