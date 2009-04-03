БЮТ зробить все, аби не допустити дострокових виборів

Харків. 3 квітня. УНІАН. Народний депутат України від фракції БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН вважає, що блок Юлії ТИМОШЕНКО зробить все, аби не допустити дострокових парламентських виборів в Україні.

Про це сьогодні О.ФЕЛЬДМАН сказав на прес-конференції в Харкові, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про ситуацію у Верховній раді України та можливість дострокових парламентських виборів.

О.ФЕЛЬДМАН відмовився коментувати чутки про домовленість між Президентом і Партією регіонів щодо розпуску парламенту. «Ми зробимо все, щоб цього не сталося. Україні сьогодні дострокові вибори не потрібні», - заявив народний депутат.

Коментуючи ситуацію в парламенті, О.ФЕЛЬДМАН зазначив, що сьогоднішнє блокування парламентської трибуни депутатами Партії регіонів, на його думку, було найбезневиннішим блокуванням.

«Регіоналам це блокування вже не було потрібне. Кожний виконав те, що мав виконати. Регіонами зробили те, що вони вже давно анонсували громадськості, а ті, хто знав, що таке буде, просто не прийшли», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Він також наголосив, що БЮТ готовий вести передвиборчу боротьбу. «Ми ніколи не згортали свою роботу. Ми готові до будь-якого розвитку подій, але в котрий раз наголошуємо, що це неправильно», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.