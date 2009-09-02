Брати-слов’яни поговорять про Другу світову війну
09:12, 02 вересня 2009Харьків
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Місце зустрічі - Харків
Харків. 2 вересня. УНІАН. 3-4 вересня представники Собору слов’янських народів проведуть у Харкові Міжнародну конференцію з історії Другої світової війни.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківського обласного відділення Партії регіонів, в конференції візьмуть участь «відомі науковці та політики України, Росії, Білорусі, Ізраїля».
Конференція проходитиме за адресою вул. Проскури, 1. По закінченню засідань його учасники планують провести прес-конференцію.
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