Брати-слов’яни поговорять про Другу світову війну

Місце зустрічі - Харків

Харків. 2 вересня. УНІАН. 3-4 вересня представники Собору слов’янських народів проведуть у Харкові Міжнародну конференцію з історії Другої світової війни. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківського обласного відділення Партії регіонів, в конференції візьмуть участь «відомі науковці та політики України, Росії, Білорусі, Ізраїля». Конференція проходитиме за адресою вул. Проскури, 1. По закінченню засідань його учасники планують провести прес-конференцію.

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