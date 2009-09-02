В Коротичах розбився парашутист (доповнена)

Харків. 2 вересня. УНІАН. 30 вересня в Харківській області розбився парашутист.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управління з питань надзвичайний ситуацій Харківської облдержадміністрації, це сталося у неділю неподалік Харкова на аеродромі в с. Коротичі під час стрибків з парашутом членів аероклубу.

За даними облуправління, парашутист помер одразу після падіння на місці, отримавши несумісні з життям травми.

Представник аеродрому зазначив, що 39-річний Володимир ШАПРАН мав сертифікат парашутиста категорії «Б» (всього 4 категорії – А,Б,В,Г), був досить досвідченим спортсменом і до цього здійснив 130 стрибків. За словами співрозмовника агентства, до трагедії призвела помилка парашутиста – він намагався здійснити маневр (розворот) на малій висоті, що не допускається правилами.

«В цій ситуації парашут різко втрачає висоту, і це, як правило, призводить до трагічних наслідків», - сказав фахівець і додав, що це типова помилка, якої припускаються спортсмени, - цього року подібні випадки були в Чугуєві і Луганську, а також багато в Росії.

За його словами, нинішні стрибки в Коротичах зафіксовані любительською камерою, і зйомка лише підтверджує попередні висновки спеціалістів.

Спеціальна комісія вивчає всі обставини загибелі парашутиста, повідомив представник аеродрому.