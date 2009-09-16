Завтра в Харькове с закладки капсулы времени начнется реконструкция аэрокомплекса к Евро-2012

Харьков. 16 сентября. УНИАН. 17 сентября в рамках подготовки к Евро-2012 на территории Международного аэропорта «Харьков» состоится торжественная церемония, посвященная началу реконструкции аэродромного комплекса, передает Kharkiv EURO .

Как сообщили в пресс-службе DCH – генерального инвестора подготовки Харькова к Евро-2012, в четверг, 17 сентября, представители компании установят на территории реконструируемого аэродромного комплекса первую реперную точку.

В присутствии почетных гостей – руководства Харькова и Харьковской области, а также руководителя Государственной авиационной инспекции Александра ДАВЫДОВА – на летном поле будет установлен памятный знак – капсула времени с грамотой-обращением к потомкам. Впоследствии памятный знак будет использоваться в качестве отправной точки для проведения геодезических работ на аэродроме.

Кроме того, отметили в пресс-службе, в ходе церемонии аэродромный комплекс будет освящен представителями духовенства, а памятная грамота о состоявшемся освящении также будет заложена в капсулу времени.

По окончании торжественной части представители СМИ смогут задать вопросы официальным лицам, а также провести фото- или видеосъемку аэровокзального комплекса в новом ракурсе – с точки, ранее недоступной для лиц, не являющихся сотрудниками аэропорта, сообщили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Компания DCH (http://www.dch.com.ua) – одна из крупнейших и наиболее динамично развивающихся бизнес-групп Украины, располагающая активами различной отраслевой принадлежности. Бенефициар - Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, влиятельный украинский бизнесмен, входит в ТОП-10 наиболее состоятельных украинцев (по версии журнала «Корреспондент», 2009 г.), генеральный инвестор подготовки Харькова к Евро-2012.

DCH консолидирует большую часть активов одной из старейших и мощнейших ФПГ Украины – Группы «УкрСиббанк». Активы DCH представлены промышленными предприятиями, строительными и девелоперскими компаниями, финансовыми учреждениями и др. С 2007 г. Группа реализует Комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012, которая включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (в частности, стадион «Металлист») и Международного аэропорта «Харьков».

Группа DCH в лице компании New Systems AM является оператором реконструкции Международного аэропорта «Харьков» и единоличным инвестором реконструкции аэровокзального комплекса, предполагающей возведение нового терминала и модернизацию существующего (инвестором аэродромного комплекса является государство). Объект реконструируется в соответствии с бизнес-планом, разработанным компаниями Airport Consulting Vienna (Австрия) и Airport Research Center (Германия).

Аккредитация по тел. 8(050)357-19-06 или e-mail pr@dch.com.ua.