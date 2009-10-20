Харківська СБУ розшукує ще одного міліціонера-наркоторговця

Харків. 20 жовтня. УНІАН. Служба безпеки України провадить розшук ще одного співробітника харківської міліції, підозрюваного у причетності до організації торгівлі наркотиками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Управління СБУ в Харківській області Андрій МУХАТАЄВ, коментуючи затримання співробітниками прикордонної служби при спробі перетину державного кордону України і Росії одного з двох співробітників міліції, які знаходилися в розшуку.

За інформацією А.МУХАТАЄВА, розміщеною на офіційному сайті Харківської облдержадміністрації, затриманий міліціонер підозрюється в причетності до організації торгівлі наркотиками. При затриманні співробітник правоохоронних органів намагався втекти, чинив опір.

«Зараз органами прокуратури стосовно нього готуються матеріали для запобіжних заходів у вигляді утримання під вартою. Це все що можу сказати на цей момент. Другий співробітник міліції продовжує знаходитися в розшуку, проводяться відповідні розшукові заходи», - повідомив А.МУХАТАЄВ.

За його словами, в рамках розслідування резонансного злочину про наркоторгівлю інтенсивно провадяться слідчі дії, встановлюється коло осіб, які тією чи іншою мірою сприяли діяльності цієї групи, або брали в ній різну міру участі.

«Інформації багато, вона всебічно вивчається, досліджується, і в цій роботі ми знаходимо повне розуміння і повну взаємодію з керівництвом Головного управління МВС України в Харківській області. Рано чи пізно всі учасники цього злочинного угрупування понесуть покарання згідно з законом України, в цьому у мене немає ніякого сумніву», - запевнив А.МУХАТАЄВ.

Як повідомляв УНІАН, під час перетину українсько-російського державного кордону затримано заступника начальника карного розшуку харківської міської міліції Олександра КОШЕЛЯ, який підозрюється у причетності до торгівлі наркотиками. За словами прокурора Харкова Євгена ПОПОВИЧА, «Олександра КОШЕЛЯ затримали працівники прикордонної служби під час перетину кордону в ніч з 19 на 20 жовтня. Він вчинив опір працівнику служби при перевірці документів». Є.ПОПОВИЧ повідомив, що О.КОШЕЛЬ «проходить у справі про торгівлю наркотиками». Він зазначив, що прокуратура займається встановленням процесуального статусу затриманого.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня ц. р. в СБУ повідомили, що у ході широкомасштабної спеціальної операції Служби безпеки України та прокуратури міста Харкова викрито і припинено діяльність міжрегіональної злочинної групи у сфері наркобізнесу, організаторами якої були діючі співробітники Головного управління МВС України в Харківській області з числа осіб старшого офіцерського складу.

Зокрема, лідером ОЗУ був заступник начальника відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС в Харківській області, який безпосередньо отримував наркотичні засоби. Разом з ним затримано начальника відділення кримінальної міліції у справах неповнолітніх МВС м. Харкова, який організовував збут наркотиків серед молоді в Харківській області.

8 жовтня ц.р. у рамках кримінальної справи, що порушена за матеріалами СБУ прокуратурою м. Харкова за ознаками ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), співробітники СБУ із задіянням бійців Центру спеціальних операцій затримали учасників злочинного угруповання «на гарячому». Ведеться слідство.

Ще в березні 2008 року при Комітеті Верховної Ради з боротьби з організованою злочинністю та корупцією було створено Робочу групу з розслідування причетності правоохоронних органів Харківської області та інших посадовців до наркоторгівлі. Групу було створено на підставі звернення депутатів Харківської міськради, в якому було викладено факти, які, на думку депутатів, свідчать про причетність низки високопоставлених харківських чиновників до організації торгівлі наркотиками на території Харкова та Харківської області.

3 червня 2008 року члени Комітету ВР з боротьби з організованою злочинністю та корупцією на прес-конференції у Харкові заявили, що в ході розслідування справ про діяльність потужного наркосиндикату в Харківській області, у яких проходять понад 100 осіб, фігурують і представники міської влади обласного центру.

Також 3 червня минулого року міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО після наради з колективом Управління МВС в Харківській області відсторонив від посад близько 40 співробітників обласної міліції в рамках розслідування справ про наркоторгівлю в регіоні. За словами міністра, керівники відсторонені від роботи за результатами масштабної «перевірки наркотрафіку», яку МВС проводило на Харківщині за дорученням Комітету Верховної ради України з питань боротьби зі злочинністю.

4 червня 2008 р. Ю.ЛУЦЕНКО підтвердив наявність у слідства доказів про причетність деяких представників влади Харкова до організації наркотрафіка, який проходив через територію України і ряду суміжних держав.

«Я можу підтвердити лише, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, що затримані наркодилери, а також інші особи, які причетні до організації наркотрафіку, дійсно дають покази, які можуть свідчити про причетність до кримінальних діянь посадових осіб Харківської міськради. Це правда. Але наразі вони проходять у якості свідків».