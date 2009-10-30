В аеропорту затримані двоє ізраїльтян з ювелірною контрабандою

Харків. 30 жовтня. УНІАН. Двох громадян Ізраїля, які намагалися переправити в Україну ювелірні вироби, затримали учора в аеропорту Харкова прикордонники спільно зі співробітниками митниці.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківського прикордонного загону, ювелірну контрабандну було виявлено під час паспортного оформлення пасажирів авіарейсу «Відень - Харків».

Незадекларовані золоті каблучки, медальйони, сережки з діамантами на майже 120 тисяч гривень перевозили серед багажу і на тілі 32-х та 37-річний громадяни Ізраїля.

Міру подальшої відповідальності ізраїльтян визначать судові органи, повідомили у прес-службі.