В аеропорту затримані двоє ізраїльтян з ювелірною контрабандою

10:01, 30 жовтня 2009
Харьків
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Цінності перевозилися літаком

Харків. 30 жовтня. УНІАН. Двох громадян Ізраїля, які намагалися переправити в Україну ювелірні вироби, затримали учора в аеропорту Харкова прикордонники спільно зі співробітниками митниці. 

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківського прикордонного загону, ювелірну контрабандну було виявлено під час паспортного оформлення пасажирів авіарейсу «Відень - Харків».

Незадекларовані золоті каблучки, медальйони, сережки з діамантами на майже 120 тисяч гривень перевозили серед багажу і на тілі 32-х та 37-річний громадяни Ізраїля.

Міру подальшої відповідальності ізраїльтян визначать судові органи, повідомили у прес-службі.

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