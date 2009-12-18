Ярославський: я бажав одного – почути, що Харків приймає Євро-2012 (фото)

Харків. 18 грудня. УНІАН. Сьогодні у Харкові відбулася презентація логотипу чемпіонату Європи з футболу 2012 року, фінальні ігри якого пройдуть в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН урочиста церемонія презентації відбулась на центральній площі міста - майдані Свободи.

Губернатор Арсен АВАКОВ, мер Харкова Михайло ДОБКІН, голова облради Сергій ЧЕРНОВ, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, голова Місцевого комітету «Євро-2012 – Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, а також президент Національного олімпійського комітету Сергій БУБКА у своїх виступах привітали харків’ян з видатною подією – отриманням містом права приймати матчі Євро-2012.

«Ви сотворили диво, і я вірю в те, що Харків не лише продемонстрував, як він уміє готуватися, він проведе Євро на найвищому, найкращому рівні», - сказав, вітаючи харків’ян від імені УЄФА М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

У своєму виступі О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ від свого імені і від клубу «Металіст» висловив подяку всім, хто підтримував і вірив в успіх справи.

Спілкуючись із журналістами, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ зазначив, що йому подобається логотип чемпіонату.

«Я особисто як харків’янин, - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, - дуже чекав і сподівався, що Харків буде містом, яке приймає чемпіонат Європи-2012». «Я, чесно кажучи, - додав він, - не думав про логотип, тому що бажав одного, почути, що Харків приймає Євро-2012».

Говорячи про презентацію логотипу Євро-2012, М.ДОБКІН зауважив, що «саме такі події й ламають негативний імідж України в світі, який, на жаль, напрацювали політики, а спорт його перетворює. Я думаю, що тепер Україну будуть впізнавати не за міжнародними скандалами, а завдяки великому європейському футбольному форуму. Харків є сьогодні одним з лідерів цього нового іміджу нашої країни».

На знімку (вгорі): презентація логотипу Євро-2012 на майдані Свободи у Харкові 18 грудня 2009 р.

На знімку (внизу): Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ спілкується з журналістами під час презентації логотипу Євро-2012 у Харкові 18 грудня 2009 р.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА