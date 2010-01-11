Яценюк не збирається знімати свою кандидатуру

Харків. 11 січня. УНІАН. Кандидат на пост Президента України, лідер партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК наголошує, що за жодних обставин не зніме свою кандидатуру з виборів Президента України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, про це він напередодні заявив на прес-конференції в Івано-Франківську.

Лідер «Фронту змін» наголосив, що «за жодних обставин ЯЦЕНЮК не зніме свою кандидатуру з цих виборчих перегонів». «Це виключено. Не існує обставин, за яких би я змінив цю позицію», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що не зніме свою кандидатуру, в тому числі й тому, що люди, які вже сьогодні повірили в нього, розділяють його ідеологічні засади, хочуть нового Президента і мають право реалізувати це бажання. «Я їх не можу зрадити. Я цього ніколи не зроблю», - сказав кандидат на пост глави держави.

А.ЯЦЕНЮК також заявив, що не зрадить своїх виборців і після завершення президентських перегонів. «Я сказав, що не буду розмінюватися на крісла, посади, гроші, на об`єднання з тим, що не об`єднується. Це моя принципова і безальтернативна позиція! З цієї позиції я готовий вести переговори з усіма», - заявив лідер «Фронту змін».