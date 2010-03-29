Змінено керівника міліції на Південній залізниці
11:30, 29 березня 2010Харьків
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На місце Цвіри призначено Мельниченка
Харків. 29 березня. УНІАН. Призначено нового начальника Управління МВС України на Південній залізниці.
Як повідомило кореспонденту УНІАН достовірне джерело в правоохоронних органах, ним став генерал-майор міліції Андрій МЕЛЬНИЧЕНКО – депутат Харківської обласної ради (фракція Партії регіонів).
Він замінив на цій посаді Миколу ЦВІРУ.
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