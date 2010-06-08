Сільський голова отримав 9 років за хабар

Харків. 8 червня. УНІАН. Вироком апеляційного суду Харківської області 41-річного сільського голову одного з районів області засуджено на 9 років позбавлення волі за хабарництво.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області, встановлено, що сільський голова у жовтні 2008 року одержав через водія сільради хабара в особливо великому розмірі, поєднаного з вимаганням за прийняття та видачу приватному підприємцеві рішення сесії сільради щодо виділення земельної ділянки площею 0,5 га з подальшою її приватизацією для побудови складського приміщення підприємства.

Водій сільради отримав у службовому кабінеті сільського голови для останнього 450 тис. грн. від підприємця за сприяння у прийнятті та видачі рішення сесії сільради. Після того, як кошти були перекладені у поліетиленовий пакет, сільський голова і водій були затримані працівниками правоохоронних органів. 33-річного водія засуджено на 8 років позбавлення волі.