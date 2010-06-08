У жителя Ізюма вилучили 3 кг марихуани

Харків. 8 червня. УНІАН. Працівники Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУ МВС в Харківській області вилучили у 27-річного мешканця Ізюма 3 кг марихуани.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю ГУ МВСУ обласної міліції, наркотики було вилучено в ході оперативно-профілактичної операції «Мак-2010» у лісосмузі поблизу автошляху «Київ - Довжанський».

Місце та мета придбання встановлюються, триває перевірка.