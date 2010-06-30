Януковичу радять промити мізки губернаторам

Харків. 30 червня. УНІАН. Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО радить Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ провести виховну роботу серед голів облдерджадміністрацій, у яких спостерігається «головокружение от успехов», бо якщо цю тенденцію не зупинити, то все закінчиться політичною феодалізацією України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, він зауважив, що сьогодні більшість голів ОДА позиціонують себе представниками богообраної влади на місцях, виходячи з термінології голови Хмельницької облдержадміністрації Василя ЯДУХИ, який визначив, що влада В.ЯНУКОВИЧА – це Богом дана влада.

За наявною у М.ТОМЕНКА інформацією, в абсолютної більшості голів ОДА з’явилася охорона і ледь не заблоковані поверхи, на яких знаходяться їхні кабінети, заборонені для доступу не просто громадян, а й пересічних чиновників. «Це поведінка таких собі новітніх феодалів», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Він також звернув увагу на те, що з нагоди Дня Конституції, на відміну від Президента України, від якого у Києві розміщені скромні поздоровлення, на місцях губернатори ледь не в повний зріст красуються на зовнішній рекламі.

«Можна лише уявити як далі будуть діяти ці чиновники, якщо за кілька місяців при владі вже спостерігається така поведінка», - заявив М.ТОМЕНКО.