Януковичу радять промити мізки губернаторам
Томенко бачить запаморочення від успіхів
Харків. 30 червня. УНІАН. Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО радить Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ провести виховну роботу серед голів облдерджадміністрацій, у яких спостерігається «головокружение от успехов», бо якщо цю тенденцію не зупинити, то все закінчиться політичною феодалізацією України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, він зауважив, що сьогодні більшість голів ОДА позиціонують себе представниками богообраної влади на місцях, виходячи з термінології голови Хмельницької облдержадміністрації Василя ЯДУХИ, який визначив, що влада В.ЯНУКОВИЧА – це Богом дана влада.
За наявною у М.ТОМЕНКА інформацією, в абсолютної більшості голів ОДА з’явилася охорона і ледь не заблоковані поверхи, на яких знаходяться їхні кабінети, заборонені для доступу не просто громадян, а й пересічних чиновників. «Це поведінка таких собі новітніх феодалів», - зазначив М.ТОМЕНКО.
Він також звернув увагу на те, що з нагоди Дня Конституції, на відміну від Президента України, від якого у Києві розміщені скромні поздоровлення, на місцях губернатори ледь не в повний зріст красуються на зовнішній рекламі.
«Можна лише уявити як далі будуть діяти ці чиновники, якщо за кілька місяців при владі вже спостерігається така поведінка», - заявив М.ТОМЕНКО.