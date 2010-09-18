Компанії Німеччини та Швейцарії готові інвестувати в економіку Харківщини 185 млн. євро

Харків. 18 вересня. УНІАН. Група компаній з Німеччини та Швейцарії готові інвестувати в промисловість Харківської області 185 мільйонів євро.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у пресс-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував заступник губернатора Юрій САПРОНОВ, підбиваючі підсумки Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи», який 17 весесня проходив у Харкові.

За його словами, пул компаній з Німеччини та Швейцарії висловив намір розгорнути в одному з районів Харківської області велике промислове виробництво. Мова йде про інвестиції в розмірі 185 млн. євро. «Більше нічого сказати не можу. Підписано угоду, що я не можу озвучити обсяг виробництва, рівень споживання газу та електроенергії, де й яку ділянку буде виділено. Це бізнес», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Він також поінформував, що в ході Форуму було укладено 4 договори про співробітництво та 4 договори про наміри у сфері аграрно-промислового комплексу, які стосуються максимально глибокої переробки сільськогосподарської продукції.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня у Харкові пройщов Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи», у якому взяли участь понад 300 представників з 20 країн світу.

Фото Дмитра ВЕРЕЩИНСЬКОГО