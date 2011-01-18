Харківщина у 2010 році наростила промвиробництво

Харків. 18 січня. УНІАН. На Харківщині у 2010 році випуск промислової продукції порівняно з попереднім роком збільшився на 5,8%, у тому числі в добувній промисловості - на 0,4%, в переробній промисловості - на 4,1%, у виробництві й розподілі електроенергії, газу та води - на 18,0%.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні статистики в Харківській області.

На 13-24% виросло виробництво промислової продукції в легкій промисловості, металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів, обробці деревини і виробництві виробів з неї (окрім меблів), машинобудуванні, на 4,9% - в хімічній і нафтохімічній промисловості.

При цьому зменшення випуску продукції порівняно з 2009 роком спостерігалося у виробництві іншої неметалічної мінеральної продукції, харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, коксу та продуктів нафтопереробки (на 5-8%), целюлозно-паперовому виробництві і видавничій діяльності (на 13%).