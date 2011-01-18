Янукович призначив трьох нових голів РДА на Харківщині

Указ Президента

Харків. 18 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Укази про призначення голів Первомайської, Коломацької та Кегичівської районних державних адміністрацій Харківської області. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави. Головою Первомайської РДА призначений Віктор НАМЧУК, головою Коломацької РДА - Володимир КУЖЕЛЬ, Кегичівської - Андрій ХВЕСИК.

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